РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июн. Свыше 60 новых автобусов передали по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева транспортному предприятию «МАП №1 Автоколонна №1787» филиала АО «Мострансавто» в Люберцах, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

В понедельник Ружицкий принял участие в церемонии передачи автоколонне Люберец новых автобусов.

«У нас автоколонна имеет богатую историю, квалифицированные кадры. Она считается лучшим перевозчиком в городском округе. Люберцы интенсивно развиваются, появляются новые микрорайоны, мы находимся возле шести станций метро, и жители хотят комфортно до них добираться. Принято решение губернатором Андреем Воробьевым за счет областного бюджета выделить 63 автобуса», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что каждый автобус вмещает 80 человек. Автобус оборудован также для людей с ограниченными возможностями, родителей с колясками. Пассажиру необходимо встать у задней двери и нажать кнопку связи с водителем, он откроет пандус для проезда. Внутри есть комфортабельное место для закрепления инвалидных колясок. Также автобусы оборудованы сплит-системой для комфортной температуры в салоне.

Ружицкий отметил что два автобуса оборудованы двойной кабиной для проведения практических занятий с учениками-водителями. Новые транспортные средства выйдут на маршруты №№501, 1232 и ряд других.

В эксплуатации парка находится 451 автобус, из которых 391 оборудован для проезда маломобильных граждан. С 2018 года автопарк был обновлен на 87%.