РИАМО – 22 июн. Журналисту и телеведущему Отару Кушанашвили в понедельник исполняется 50 лет, с юбилеем его придут поздравить только самые близкие друзья, сообщает Nation News.

Жена Кушанашвили рассказала, что это связано с тем, что сейчас работают только летние веранды, где действует ограничение до 15 человек.

«Отар проведет день рождения в кругу исключительно самых близких друзей, не более десяти человек. Точно будут Леня Агутин с Анжеликой, должен прибыть Добровинский. Басков не сможет, он кого-то должен прислать с поздравлением», — сказала супруга журналиста.

Она также рассказала, что юбиляра уже успел поздравить юморист Владимир Винокур, а также Валерий Меладзе и другие.