РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июн. Жителей подмосковного Подольска приглашают на бесплатное занятие по скандинавской ходьбе в парк Талалихина 23 июня, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени В.Талалихина|Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В парке Талалихина 23 июня пройдет бесплатное занятие по скандинавской ходьбе для всех желающих. В занятие входит зажигательная разминка и общение с единомышленниками. Мероприятие проходит с соблюдением мер безопасности. В 11:30 встречаемся у входа в парк», - говорится в сообщении.

Занятие проводит тренер-преподаватель по скандинавской ходьбе и адаптивной физкультуре Владимир Васильев. Узнать подробности можно по телефону: 8(964)511-68-33.