РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 июн. Главный врач городской больницы №1 подмосковного Красногорска Константин Соболев получил почетное звание «Заслуженный врач РФ», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Главному врачу ГБУЗ МО «Красногорская городская больница №1» Константину Соболеву присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Указ президента РФ №407 подписан 21 июня 2020 года», - говорится в сообщении.

С получением почетного звания Соболева поздравила глава Красногорска Эльмира Хаймурзина. Она пожелала врачу новых профессиональных успехов и побед.