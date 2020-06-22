РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июн. В трех домах микрорайона Климовск Подольска временно отключат свет 23 июня из-за проведения ремонтных работ, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Плановое отключение электроэнергии в микрорайоне Климовск. 23 июня с 13:00 до 17:00 будет отсутствовать электроэнергия по следующим адресам: улица Победы, дома №№12, 14 и улица Рощинская, дом №19А», - говорится в сообщении.

Отключение электричества связано с ремонтными работами, проводимыми АО «Мосэнерго».