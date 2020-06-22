РИАМО - 22 июн. Комитет лесного хозяйства Московской области и ФГАУ «Оборонлес» Минобороны РФ будут сотрудничать в деле обеспечения противопожарной безопасности в подмосковных лесах, говорится в сообщении пресс-службы регионального Комлесхоза.

Соглашение о взаимодействии двух структур подписали председатель подмосковного комитета лесного хозяйства Елена Казимир и начальник «Оборонлеса» Иван Багранюк.

«Данное соглашение окончательно сформировалось после совместного тушения крупного пожара на границе с военным полигоном в Рязанской области в прошлом году. Уверена, подписание документа станет началом эффективного взаимодействия между ведомствами в части обеспечения противопожарной безопасности на сопредельных территориях», - сказала Казимир.

Стороны договорились предоставлять друг другу сведения о месторасположении и характеристиках лесных пожаров на приграничных территориях. Также стороны будут бороться с палом травы и использованием открытого огня в лесах вне специально оборудованных мест.

Помимо этого, Комлесхоз и «Оборонлес» будут проводить мероприятия по противопожарному обустройству лесов и информировать друг друга о сжигании порубочных остатков на приграничной территории.

«В регионе почти 90 тысяч гектаров лесов министерства обороны, охрана которых - задача военных лесников. Также, объединившись с коллегами, мы готовы приложить усилия, чтобы обеспечить защиту всех лесов Московской области», - подчеркнул Багранюк.