РИАМО – 22 июн. Все популярные туристические направления внутри России откроются для отечественных путешественников к началу июля, сообщает ТАСС.

«К началу июля все наиболее популярные туристические направления будут открыты для межрегиональных поездок, а значит, можно говорить о старте летнего туристического сезона. Наша главная задача на это лето - безопасный и доступный отдых для наших граждан от Калининграда до Владивостока», – сказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

С 21 июня в Краснодарском крае отменили обязательную обсервацию для прибывающих в регион граждан, также были сняты ограничения на передвижение внутри региона.

Первый туристический авиарейс из Москвы в Сочи отправился в понедельник. Гендиректор авиакомпании «Россия» Сергей Александровский отметил, что выполнение данного рейса ознаменовало начало летнего сезона для российских путешественников.

По словам управляющего директора туроператора «Библио-Глобус» Ирины Костенко, за время антикоронавирусных ограничений образовался отложенный спрос на комплексный туристический продукт. Ценовая политика также влияет на рост спроса. В 2020 году путешествия будут обходиться туристам дешевле, чем в прошлом году.

В конце июня авиакомпания «Россия» вместе с «Библио-Глобусом» планируют запустить туристические рейсы в города-курорты черноморского побережья, а также в Калининград.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

22 ИЮНЯ

- Жителей Подмосковья пригласили на бесплатное тестирование на антитела к Covid‑19. Всем желающим принять участие нужно пройти анкетирование на сайте. Дополнительную информацию можно также получить по телефонам: 8(495)452-18-20 или 8(495)582-91-73.

- За сутки в России зарегистрировали 7 600 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 506 больных.В Москве - 1068.

- Почти неделю суточный прирост новых случаев Covid‑19 в Москве держится на уровне 1 тысячи. За минувшие сутки в Москве выявили 1068 новых случаев заражения Covid-19.

- Уже свыше 25 тысяч пациентов с коронавирусом вылечили в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

- 20 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 617.