РИАМО - 22 июн. Сотрудники «Мособлпожспаса» сняли застрявшую на дереве кошку, инцидент произошел в городском округе Павловский Посад, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

«По прибытии на место происшествия спасатели попытались подманить кошку едой, но она не смогла сама спуститься. Тогда спасатели залезли на дерево по лестнице и спустили животное вниз», - сказал спасатель Денис Давыдов.

Хозяева кошки не смогли самостоятельно достать ее с дерева, поэтому решили вызвать на помощь спасателей.