РИАМО - 22 июн. В Москве прошла акция ко дню рождения музыканта Виктора Цоя, в рамках которой на городских медиаэкранах появились цитаты из песен группы «Кино», сообщается на официальной странице группы в соцсети «ВКонтакте».

«Цитаты можно увидеть, например, на Бережковской набережной, Звенигородском шоссе и других местах», - отмечается в сообщении.

Аналогичная акция состоялась в Санкт-Петербурге – на стены легендарных мест, связанных с музыкантом, проецировали его фотографии.

Пользователи соцсетей пришли в восторг от акции в память о любимом музыканте.

«С днем рождения! Если ты нас вдруг видишь, то знай, мы все тебя помним, даже те, кто не застал твое время», - прокомментировал Данил Мартынов-Петелин.

21 июня Виктору Цою исполнилось бы 58 лет.