РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июн. Территорию на улице Машиностроителей в подмосковном Подольске подтопило после обильных дождей, следует из видео, опубликованного в соцсетях.

На выложенном в Сети видео видно, как из ливневой канализации разливается жидкость.

Как отметил сотрудник комитета по ЖКХ администрации городского округа Подольск в комментариях к видео, временное подтопление данной территории связано с пропускной способностью ливневой канализации.

Сотрудник комитета добавил, что специалисты МУП «Водоканал» проверили работоспособность отводящих трубопроводов. Ливневая канализация работает в штатном режиме.