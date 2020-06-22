РИАМО - 22 июн. Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца главу районного отдела МВД по Курской области Дмитрия Борзенкова, которого подозревают в государственной измене, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы суда.

«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 20 июня в отношении Д.А. Борзенкова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 18 августа», – сказал собеседник агентства.

По данным ФСБ, Борзенкова подозревают в работе на разведку Украины. По заданию иностранной спецслужбы российский полицейский собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну.

Борзенков отстранен от исполнения своих служебных обязанностей.