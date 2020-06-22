РИАМО - 22 июн. Жители столицы могут оперативно узнать, насколько их здоровье соответствует медицинским требованиям для донорства, для этого нужно заполнить специальную анкету на сайте департамента здравоохранения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Чтобы не тратить время на поездку в пункт сдачи крови, можно с телефона, компьютера или планшета пройти первичный тест на возможность стать донором. Для этого нужно зайти на сайт департамента здравоохранения и ответить на ряд вопросов о своем здоровье», — сказала главный врач Центра крови имени О.К. Гаврилова Ольга Майорова.

Она уточнила, что в анкете также есть пункты о перенесенной коронавирусной инфекции для тех, кто желает стать донором плазмы с антителами к коронавирусу.

Еще в анкете есть вопросы о временных или абсолютных противопоказаниях. К временным относятся удаление зуба в течение последних 10 дней, беременность и кормление грудью, татуировки и пирсинг, сделанные меньше шести месяцев назад, и другие. К абсолютным — онкология, ВИЧ-инфекция, туберкулез и другие заболевания.

После заполнения анкеты можно выбрать удобный пункт сдачи крови, почитать рекомендации, что делать до и после донации. Перед сдачей крови и ее компонентов врач проводит обследование и консультацию. Окончательное решение о допуске к процедуре принимает врач-трансфузиолог. Обязательное условие: донор должен быть старше 18 лет, а его вес — свыше 50 килограммов.