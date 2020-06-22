РИАМО - 22 июн. Московский НПЗ «Газпром нефти» восстановил памятники Победы в Великой Отечественной войне, расположенные в столичном районе Капотня.
Реставрация мемориалов стала важным проектом программы социальных инвестиций «Родные города» «Газпром нефти» в год празднования 75-летия Победы.
В церемонии открытия отреставрированных монументов приняли участие председатель комитета Совета Федерации по соцполитике, представитель от Мосгордумы Инна Святенко, зампредседателя Госдумы, депутат от Люблинского одномандатного округа Москвы Петр Толстой, префект Юго-Восточного округа Москвы Андрей Цыбин.
По запросу москвичей МНПЗ восстановил памятник воинам-жителям Капотни, погибшим в Великой Отечественной войне, а также памятник воинам-нефтяникам. Монументам вернули первозданный вид: укрепили постаменты, воссоздали геометрические формы скульптур и 30-метровую стелу.
Как отметил Петр Толстой, Московский НПЗ внес неоценимый вклад в Великую Победу, снабжая топливом фронт. Сотрудники завода предприняли нечеловеческие усилия, чтобы защитить его от налетов вражеской авиации.
Инна Святенко подчеркнула важность того факта, что обновление памятников героям Великой Отечественной войны провели по просьбе жителей.
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