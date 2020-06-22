РИАМО - 22 июн. Московский НПЗ «Газпром нефти» восстановил памятники Победы в Великой Отечественной войне, расположенные в столичном районе Капотня.

Реставрация мемориалов стала важным проектом программы социальных инвестиций «Родные города» «Газпром нефти» в год празднования 75-летия Победы.

В церемонии открытия отреставрированных монументов приняли участие председатель комитета Совета Федерации по соцполитике, представитель от Мосгордумы Инна Святенко, зампредседателя Госдумы, депутат от Люблинского одномандатного округа Москвы Петр Толстой, префект Юго-Восточного округа Москвы Андрей Цыбин.

По запросу москвичей МНПЗ восстановил памятник воинам-жителям Капотни, погибшим в Великой Отечественной войне, а также памятник воинам-нефтяникам. Монументам вернули первозданный вид: укрепили постаменты, воссоздали геометрические формы скульптур и 30-метровую стелу.

Как отметил Петр Толстой, Московский НПЗ внес неоценимый вклад в Великую Победу, снабжая топливом фронт. Сотрудники завода предприняли нечеловеческие усилия, чтобы защитить его от налетов вражеской авиации.

«Мы должны помнить и чтить подвиг каждого, кто жертвовал своей жизнью для спасения Родины; мы должны знать и уважать свою историю. Восстановление памятников – это лишь небольшая часть той работы, которую нам еще предстоит провести для сохранения исторической правды», – добавил Толстой.

Инна Святенко подчеркнула важность того факта, что обновление памятников героям Великой Отечественной войны провели по просьбе жителей.

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