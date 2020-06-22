РИАМО - 22 июн. В столичном парке Северного речного вокзала в рамках благоустройства и озеленения территории проводятся реконструкция двух исторических фонтанов и возведение нового «сухого» фонтана, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта Москвы.
Кроме того, в негодное состояние пришла аппаратура, подающая воду, а с чаш фонтанов осыпалась вся штукатурка.
На сегодняшний день устаревшее оборудование, чаши и старые бетонные основания уже демонтировали. Используя архивные данные, а также фотоматериалы, специалисты воссоздадут все утраченные элементы фонтанов, которые ранее их украшали.
После завершения всех работ площадь «сухого» светодинамического фонтана составит более 110 квадратных метров.
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