РИАМО - 22 июн. В столичном парке Северного речного вокзала в рамках благоустройства и озеленения территории проводятся реконструкция двух исторических фонтанов и возведение нового «сухого» фонтана, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта Москвы.

«Два исторических фонтана расположены на одной из продольных аллей парка. Прекрасные образцы классического стиля до наших дней практически не сохранились, от бывшей красоты остались только нижние чаши фонтанов», - говорится в сообщении.

Кроме того, в негодное состояние пришла аппаратура, подающая воду, а с чаш фонтанов осыпалась вся штукатурка.

На сегодняшний день устаревшее оборудование, чаши и старые бетонные основания уже демонтировали. Используя архивные данные, а также фотоматериалы, специалисты воссоздадут все утраченные элементы фонтанов, которые ранее их украшали.

После завершения всех работ площадь «сухого» светодинамического фонтана составит более 110 квадратных метров.