РИАМО - 22 июн. Днем во вторник, 23 июня, в столице в отдельных районах ожидается дождь, в Подмосковье дождь может быть сильным, сообщается на сайте «Метеоновости».

Погоду на предстоящей неделе будет определять скандинавский антициклон, однако 23 июня его потеснит циклон с центром над Черноземьем. В ночные часы местами пройдут небольшие дожди. Днем в столице кратковременный дождь будет в отдельных районах. В регионе на юге и юго-западе он может быть сильным.

Температура ночью в столице составит от 13 до 15 градусов тепла, по области – от плюс 11 до 16 градусов. Днем температура воздуха в Москве поднимется до 20-22 градусов, в Подмосковье – до 18-23 градусов. Ожидается юго-восточный ветер, который будет дуть со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

В среду, 24 июня, антициклон восстановит влияние на погоду столичного региона и сохранит ее до конца рабочей недели. С 24 по 26 июня осадков при переменной облачности не ожидается. Ветер северный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Самая высокая вероятность грозовых ливней в Москве – 23 июня. В этот день в столице может выпасть около 15-20 миллиметров осадков. Он может оказаться самым прохладным на неделе, так как ожидается, что столбики термометров во вторник не поднимутся выше 20 градусов тепла.

Среднесуточная температура на этой неделе будет выше средних многолетних значений на полтора градуса.