РИАМО - 22 июн. В понедельник на маршрутах общественного транспорта Подмосковья общее число пассажиров увеличилось на 11%, по сравнению с таким же днем прошлой недели, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Утром 22 июня в автобусах совершили 441 тысячу поездок. Пассажиропоток в общественном транспорте региона ежедневно увеличивается», – говорится в материале.

При этом, по сравнению с началом марта, в транспорте Московской области пассажиропоток сократился на 43%, число школьников сократилось на 92%, а льготных категорий граждан – на 39%.

На сегодняшний день общественный транспорт Подмосковья работает по расписанию рабочего дня. Ежедневно на линии выходит свыше 9,5 тысяч единиц транспорта.

В общественных местах и в транспорте жителям нужно носить защитные маски – без индивидуальных средств защиты водитель имеет право отказать пассажиру в перевозке. Если у пассажира нет с собой маски, то он может ее купить в автобусе или на автостанции.

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Текстовая трансляция

22 ИЮНЯ

- Жителей Подмосковья пригласили на бесплатное тестирование на антитела к Covid‑19. Всем желающим принять участие нужно пройти анкетирование на сайте. Дополнительную информацию можно также получить по телефонам: 8(495)452-18-20 или 8(495)582-91-73.

- За сутки в России зарегистрировали 7 600 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 506 больных.В Москве - 1068.

- Почти неделю суточный прирост новых случаев Covid‑19 в Москве держится на уровне 1 тысячи. За минувшие сутки в Москве выявили 1068 новых случаев заражения Covid-19.

- Уже свыше 25 тысяч пациентов с коронавирусом вылечили в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

- 20 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 617.