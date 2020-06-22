РИАМО - 22 июн. В преддверии дня общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, которое состоится 1 июля, инспекторы Госадмтехнадзора Московской области проверяют содержание территорий вокруг участковых избирательных комиссий, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.



«В Московской области оборудовано для очного голосования 4 018 избирательных участков. Сотрудники ведомства уже проверили 1093 участка, выявлено 72 нарушения чистоты и благоустройства, <...> 21 из которых устранили. Проверки продолжаются», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Во время голосования по поправкам в Конституцию РФ на участках в Подмосковье будет находиться 21 тысяча наблюдателей. Все члены избирательных комиссий в Московской области пройдут тестирование на коронавирусную инфекцию перед голосованием.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Кроме того, жителями Москвы и Нижегородской области можно будет проголосовать онлайн с 25 по 30 июня.