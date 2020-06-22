РИАМО - 22 июн. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов назвал 22 июня одним из самых трагических дней в истории России и призвал почтить память защитников Отечества.

«Именно в этот день немецко-фашистские войска вторглись на территорию Советского Союза, положив начало страшной, жестокой и беспощадной войне. Сегодня мы чтим память Героев, защищавших Отчизну в боях и совершавших трудовые подвиги в тылу, тех, кто так и не дожил, не дождался, не встретил счастливого дня Великой Победы. Вечная память павшим в боях за Отечество!» – написал Брынцалов на своей странице «ВКонтакте».

День начала Великой Отечественной войны (22 июня) установлен как памятная дата в России – День памяти и скорби – федеральным законом 1995 года №32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России».

Именно в этот день в 1941 году Германия напала на СССР без объявления войны. В память об этом трагическом событии в стране вспоминают погибших, проводят шествия со свечами, возлагают цветы к памятникам и воинским мемориалам. В России в этот день приспущены государственные флаги.