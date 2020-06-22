РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июн. В стационарах лечатся от коронавируса 190 жителей Люберец, с начала пандемии в округе умерло 97 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщил на заседании оперативного штаба по коронавирусу исполняющий обязанности главного врача Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов.

«Всего в Люберцах по состоянию на утро понедельника заболело 1807 человек. Из них 190 лечатся в стационарах, в том числе в Люберцах - 28 человек», - сказал Семенцов.

По его словам, на домашнем лечении находятся 765 человека. 755 выписаны, всего умерло от коронавируса 97 пациентов.

В Московской области выявили 506 случаев коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, общее число случаев инфицирования в регионе к настоящему моменту достигло 54,3 тысячи.

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Текстовая трансляция

22 ИЮНЯ

- Жителей Подмосковья пригласили на бесплатное тестирование на антитела к Covid‑19. Всем желающим принять участие нужно пройти анкетирование на сайте. Дополнительную информацию можно также получить по телефонам: 8(495)452-18-20 или 8(495)582-91-73.

- За сутки в России зарегистрировали 7 600 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 506 больных.В Москве - 1068.

- Почти неделю суточный прирост новых случаев Covid‑19 в Москве держится на уровне 1 тысячи. За минувшие сутки в Москве выявили 1068 новых случаев заражения Covid-19.

- Уже свыше 25 тысяч пациентов с коронавирусом вылечили в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

- 20 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 617.