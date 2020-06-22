РИАМО - 22 июн. В Подмосковье в 2020 году вдвое снизилось количество смертельных случаев в результате падения детей из окон многоэтажек, уровень детского травматизма в результате падения из окон сохранился на прежнем уровне, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Московской области.
Она отметила, что уровень детского травматизма в результате выпадения из окон, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сохранился на прежнем уровне.
«В этом году заметно больше случаев падения детей со второго и третьего этажей частных домов. Мы связываем это с тем, что в период пандемии коронавируса многие родители выехали с малышами за город, где расположена малоэтажная застройка», – отметила Мишонова, добавив, что большинство случаев детского травматизма связаны с недосмотром взрослых.
Она призвала всех родителей серьезнее отнестись к вопросу организации на дачах безопасного пространства для малышей.
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