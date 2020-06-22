РИАМО – 22 июн. Эксперт Дмитрий Рябинин заявил, что современные гаджеты автоматически отключаются при сильном нагреве аккумулятора, но иногда смартфоны при жаре могут нагреться и тогда произойдет самовозгорание.

Он подчеркнул, что самовозгорание смартфона может произойти где угодно, даже если он находится в кармане у человека.

«И зимой, и летом перепады температур крайне негативно сказываются на аккумуляторах. Если зимой смартфон просто откажется заряжаться или отключится, то летом возможны более серьезные последствия вплоть до самовозгорания. За этим надо следить, поскольку лето с каждым годом становится все жарче», – отметил Рябинин в эфире радио Sputnik.

Специалист подчеркнул, что нужно следить, чтобы на корпус смартфона не попадали прямые солнечные лучи. Также не нужно надевать на гаджеты летом плотные чехлы. Кроме того, лучше избегать параллельный запуск «тяжелых» приложений на длительное время.

Если смартфон сильно нагрелся, не стоит пытаться резко его охладить. Нужно дать аппарату плавно остыть без перепадов температуры.