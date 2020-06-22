РИАМО – 22 июн. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российская политическая система меняется и не замечать это – неверно, сообщает РИА Новости.

По его словам, президент России Владимир Путин доволен выстроенной им системой, она доказала свою стрессоустойчивость в условиях сменяемости власти.

«Власть меняется, происходит постоянный процесс ротации, и не замечать это было бы неверно», – сказал Песков журналистам.

Ранее в интервью телеканалу «Россия 1» Путин рассказал, что не исключает возможности баллотироваться на новый президентский срок.