РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 июн. Память павших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания в подмосковном Красногорске в День памяти и скорби, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В Красногорске прошел ряд мемориальных мероприятий в рамках Всероссийской акции «Минута молчания». Одно из них состоялась на территории 45-го инженерно-маскировочного полка. В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации городского округа Игорь Тельбухов, представители администрации и военнослужащие воинской части.

«22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. На 1418 дней наша страна превратилась в поле битвы, поле страданий. Более 16 тысяч красногорцев ушли на фронты Великой Отечественной войны, 6809 из них не вернулись с полей сражений», - сказал Тельбухов.

Он напомнил, что на территории Красногорска, в деревнях Козино и Нефедьево, проходил рубеж обороны Москвы.

«Именно здесь враг был впервые остановлен и отсюда Советская армия начала свое победоносное шествие», - подчеркнул Тельбухов.

Торжественное мероприятие состоялось на территории мемориального комплекса, посвященного воинам Великой Отечественной и Афганской войн. В годы ВОВ на территории воинской части располагались военный госпиталь и братское захоронение советских воинов. На этом месте установили мемориал.

«На мраморных досках навеки высечены имена 61 погибшего защитника Москвы, а также 161 военнослужащего 45-го инженерно-саперного полка, не вернувшегося с Афганской войны», - пояснил заместитель командира 45-го инженерно-маскировочного полка Алексей Кондратьев.

Мемориальный комплекс на территории воинской части реконструировали в 2019 году по инициативе командира Инженерных войск России Юрия Ставицкого и при содействии администрации муниципалитета.

Общероссийскую минуту молчания объявили в 12:15. В это время на мемориальном комплексе в память о павших воинах прозвучали ружейные залпы. К мемориалу возложили гирлянду, венки и цветы.

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