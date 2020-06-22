РИАМО - 22 июн. Со 2 апреля обсерваторы Подмосковья приняли на карантин более 6,3 тысячи россиян, вернувшихся из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, около 4,9 тысячи человек уже прошли карантинные мероприятия и вернулись домой, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.



«Под размещение людей оборудовали пансионаты и санатории, как областные, так и частные. За два с половиной месяца они приняли более 6,3 тысячи человек. Около 4,9 тысячи уже прошли обсервацию и отправились домой, сейчас в обсерваторах Подмосковья находятся 1,4 тысячи человек», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.



В обсерваторах размещают россиян, которых сразу доставить домой невозможно. Жителей Москвы, Московской области или ближних регионов отвозят до дома, где они проходят двухнедельный карантин.



По истечении двух недель людей выписывают и доставляют в аэропорты или на вокзалы, откуда они отправляются домой. Транспортировку людей до мест отправления осуществляет министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и Московское областное БТИ. Некоторые регионы отправляют собственный транспорт, чтобы забрать своих жителей из Подмосковья.

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Текстовая трансляция

22 ИЮНЯ

- Жителей Подмосковья пригласили на бесплатное тестирование на антитела к Covid‑19. Всем желающим принять участие нужно пройти анкетирование на сайте. Дополнительную информацию можно также получить по телефонам: 8(495)452-18-20 или 8(495)582-91-73.

- За сутки в России зарегистрировали 7 600 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 506 больных.В Москве - 1068.

- Почти неделю суточный прирост новых случаев Covid‑19 в Москве держится на уровне 1 тысячи. За минувшие сутки в Москве выявили 1068 новых случаев заражения Covid-19.

- Уже свыше 25 тысяч пациентов с коронавирусом вылечили в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

- 20 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 617.