РИАМО (БАЛАШИХА) – 22 июн. Глава Балашихи Сергей Юров, представители администрации и Совета депутатов округа, военнослужащие, руководители городских предприятий и организации посетили Братское кладбище и возложили цветы к мемориалу воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Присутствующие отдали дань памяти и уважения великому подвигу советского народа, победившего фашизм.

«Это самый трагический день в истории нашего государства. 22 июня в 4 часа утра началась та война. И мы должны помнить не только о Дне Победы, но и том трагическом дне, когда началась Великая Отечественная война. Хотелось бы, чтобы никогда такого не повторилось, и ни одно поколение не затронули военные действия, а были на земле мир и покой», – сказал председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

Участники мероприятия возложили цветы к памятнику, почтили память погибших в годы войны минутой молчания. Почетный караул произвел три залпа из оружия.

Комплекс «Братская могила и памятник «Вечная память павшим воинам 1941-1945», который располагается на Братском кладбище, установлен по проекту балашихинца – заслуженного художника России Михаила Аникеева.