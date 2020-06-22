РИАМО - 22 июн. Дымное, или Париковое дерево расцвело в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», говорится в сообщении пресс-службы сада.



«Пышный листопадный кустарник словно обволакивает розовый дым, что видно за несколько десятков метров. Полюбоваться на уникальное зрелище у Зеркального канала можно в течение месяца. Площадка перед этим растением – излюбленное место для фото и селфи, в том числе и свадебных», – говорится в сообщении.



Родина Парикового дерева – юг Европы, Центральная Азия, Гималаи и север Китая. В России его начали культивировать еще с XVII века. Скумпия вырастает в высоту до 7 метров. она почти не подвержена вредителям, легко переносит зиму и живет до 100 лет.

В настоящее время Дымное дерево широко используют как декоративное садовое растение. Скумпии хороши в срезке и подходят для составления зимних букетов. Кроме того, их листья служат сырьем для промышленного получения медицинского танина, обладающего вяжущим, противовоспалительным и антисептическим свойствами.

В народной медицине скумпию используют наружно при кожных заболеваниях.