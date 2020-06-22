РИАМО - 22 июн. Москомархитектура согласовала проект станции «Внуково» Калининско-Солнцевской линии метро, оформление которой будет перекликаться с историей авиаконструкторского бюро имени Андрея Туполева, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Дизайн станции перекликается с оформлением терминала А аэропорта Внуково и посвящен гражданской авиации. Путевые стены украсят тематические рисунки, выполненные в технике цифровой печати на алюминиевых сотовых панелях: десятки самолетов пролетают над картой России, а в верхней части платформы изображены авиаконструкторы – их создатели.

«Метро интегрируют в инфраструктуру аэропорта, тем самым обеспечив максимум комфорта для авиапассажиров. Продление «желтой» ветки метро до Внукова улучшит транспортное обслуживание жителей и работающих в новой Москве – прежде всего, в районах, расположенных вдоль Боровского и Киевского шоссе. Кроме того, улучшится транспортное обслуживание аэропорта Внуково, пассажиропоток которого неуклонно растет», – сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству столицы Сергей Кузнецов.

Кассовый зал выполнят в схожей стилистике, потолок закроют ячеистыми алюминиевыми панелями, а светильники, выполненные в виде линий, послужат дополнительной навигацией для пассажиров.

Выйти со станции можно будет либо в существующий подземный переход, ведущий к терминалу «А» и к «Аэроэкспрессу», либо на Вокзальную площадь через наземный павильон.