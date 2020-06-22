РИАМО (БАЛАШИХА) – 22 июн. Полицейские Балашихи просят граждан сообщать информацию о нарушениях правопорядка, связанных с подготовкой и проведением голосования по поправкам в Конституцию РФ, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Балашихинское».

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ будет проходить с 25 июня по 1 июля.

«В период подготовки и проведения голосования сотрудниками полиции, в соответствии с действующим законодательством, проводятся оперативно-профилактические мероприятия по поддержанию правопорядка, миграционного законодательства, безопасности дорожного движения и ряду других направлений правоохранительной деятельности», – говорится в сообщении.

Сотрудники полиции напоминают о недопущении совершения правонарушений в период подготовки и проведения голосования, а также о соблюдении мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

«Любую информацию о нарушениях, связанных с подготовкой и проведением голосования, можно сообщить по телефонам дежурной части МУ МВД России «Балашихинское»: 8(495)524-35-17, 8(495)521-65-09. Кроме того, жители могут звонить на телефон доверия ГУ МВД России по Московской области: 8(495)692-70-66», – добавляется в материале.

Жители округа могут также сообщить информацию по телефонам: 8(495)524-24-43 – дежурная часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Заря; 8(495)527-72-11 – дежурная часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный; 8(495)524-47-18 – дежурная часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Салтыковка, 8(495)528-65-21 – дежурная часть отдела полиции по обслуживанию Реутова; 8(495)521-13-42 – дежурная часть отдела полиции по обслуживанию Балашихи.