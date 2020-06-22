РИАМО - 22 июн. Экспериментальную базу для испытания «умных» автомобилей планируют создать в России на полигоне Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) в Подмосковье почти за 600 миллионов рублей, пишет газета «Известия».

Часть денег направят из бюджета, остальную сумму добавят частные инвесторы. Данный проект поддержали Минпромторг РФ, а также автопроизводители, в линейке которых уже есть транспорт с интеллектуальными системами контроля.

«На базе полигона планируется создать модель городского движения с «умной» инфраструктурой, оснащенной технологией V2Х, это обмен данными с автомобилями – о скорости, износе тормозов и прочее. Общая протяженность дорог полигона составит 20 километров», – говорится в материале.

Площадка займет 25 гектаров. Помимо сопутствующей инфраструктуры, на территории расположится закрытая лаборатория. Общая стоимость проекта оценивается в 599,7 миллиона рублей.

Сегодня на подмосковном полигоне НАМИ в Дмитровском городском округе уже проводятся сертификационные испытания полностью беспилотных автомобилей.