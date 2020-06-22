РИАМО - 22 июн. Амурский леопард Эльбрус сейчас в полной мере начал пользоваться правой передней лапой, он легко залезает на полки вольера, быстро бегает, но все равно хромает после физической нагрузки, говорится в сообщении пресс-службы Московского зоопарка.

Леопарда нашли весной прошлого года в тяжелом состоянии в лесу и доставили в центр реабилитации тигров и других редких животных. Затем его отправили в центр воспроизводства редких видов Московского зоопарка. В результате консилиума удалось полноценно проанализировать состояние лопатки леопарда. Она оказалась неоперабельной из-за застарелого характера травмы.

«После двухмесячного лечения зверь вышел в открытый вольер и даже начал охотиться. Однако тяжелая травма не прошла даром. Также пришлось ампутировать 10-сантиметровый кусочек хвоста из-за некроза после травмы», – говорится в сообщении.

Сейчас хищник все еще осваивается на новой территории, проявляет доверие к киперам. Ветеринаров еще опасается, прячась в домик при их появлении.

Специалисты пришли к выводу, что в таком состоянии амурский леопард не сможет выжить в дикой природе, ему лучше оставаться под постоянным присмотром врачей.

При этом Эльбрусу ничего не помешает стать отцом, родоначальником новой линии амурских леопардов. В центре воспроизводства редких видов животных для этого есть все необходимые условия.