РИАМО – 22 июн. Бизнесмен, филантроп Игорь Рыбаков сообщил, что выделит три гранта на установку памятника врачам по одному из проектов, вышедшему в финал соответствующего конкурса.

В понедельник были подведены итоги конкурса на лучший проект монумента в честь всех работников медицинских учреждений, которые боролись с коронавирусной инфекцией. Из 346 работ были выбраны три лучшие - «Красная дверь» Дмитрия Силинского, «Три врача» Дмитрия Пермякова, «Камень с бронзой» Евгения Павлюченко.

«Такой памятник можно установить и на даче, в дачном поселке. <...> Давайте благоустраивать то место, где живем. <...> Три гранта я выделяю на половину установки памятника по проекту «Красная дверь», - сказал Рыбаков.

Он отметил, что сам планирует установить такой памятник в подмосковной Апрелевке, где живут его родители.

Этот интерактивный памятник прост в установке, его можно размещать в городских парках, скверах.

«Красная дверь» - это проект, который вписывается в любое место, можно сделать миниатюрные двери. Очень узнаваемый памятник, инстаграмный, в любом пространстве - Москве, Санкт-Петербурге», - заключил исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели.

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Текстовая трансляция

22 ИЮНЯ

- Жителей Подмосковья пригласили на бесплатное тестирование на антитела к Covid‑19. Всем желающим принять участие нужно пройти анкетирование на сайте. Дополнительную информацию можно также получить по телефонам: 8(495)452-18-20 или 8(495)582-91-73.

- За сутки в России зарегистрировали 7 600 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 506 больных.В Москве - 1068.

- Почти неделю суточный прирост новых случаев Covid‑19 в Москве держится на уровне 1 тысячи. За минувшие сутки в Москве выявили 1068 новых случаев заражения Covid-19.

- Уже свыше 25 тысяч пациентов с коронавирусом вылечили в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

- 20 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 617.