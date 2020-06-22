РИАМО - 22 июн. На территории Подмосковья и Москвы до вечера 23 июня объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - второй уровень погодной опасности. Он обозначает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за грозы будет действовать в столице и Московской области с 21:00 понедельника до 21:00 23 июня.

Такой же уровень погодной опасности объявили в Смоленской области, Брянской области и Калужской областях.

В понедельник в столичном регионе солнечно и без осадков, в Москве 22-24 градуса, по области 20-25 градусов, ветер восточный 3-8 метров в секунду.