РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июн. Единая дежурно-диспетчерская служба подмосковных Люберец за минувшую неделю приняла свыше 9 тысяч обращений от жителей, сообщил на заседании оперативного штаба по коронавирусу директор службы Виталий Богданов.

«За минувшую неделю в ЕДДС-112 горокруга Люберцы поступило 9 020 обращений, из них 701 - на горячую линию администрации и 8 319 - по единому номеру 112. ЕДДС работает в режиме повышенной готовности», - сказал Богданов.

По его словам, на телефон горячей линии 21 обращение поступило по вопросам работы ЖКХ, 18 - по вопросам экологии, 5 - связано с содержанием дорог и тротуаров, 4 - с работой уличного освещения.