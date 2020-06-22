РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июн. Рабочие приступили к укладке асфальтового покрытия на Заводской улице в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Дорожные работы в микрорайоне Климовск. На улице Заводской в настоящее время ведутся работы по укладке асфальтового покрытия. Уважаемые автовладельцы, простим выбирать пути объезда», - говорится в сообщении.

Также подрядная организация «СевСтрой» приступила к работам по фрезеровке асфальтового покрытия на проезжей части Бережковского проезда.