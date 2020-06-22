РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 июн. Юнармейцы отряда «Факел» школы №12 Балашихи в понедельник присоединились к акции «Свеча Памяти», сообщается на странице управления по образованию администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Каждый год 22 июня, в День памяти и скорби, проходит от общенациональная акция «Свеча памяти» - по всей России зажигаются свечи в память о всех тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны, защищая нашу мирную жизнь. Юнармейцы отряда «Факел» МБОУ «Школа №12» присоединились к данной акции», - говорится в сообщении.

В понедельник страна вспоминает одну из самых кровопролитных и жестоких войн. В этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война, освободительная война народов СССР против нацистской Германии и ее союзников, являющаяся важнейшей и решающей частью Второй мировой войны.

В этот день жители городского округа возлагают цветы и венки к памятникам погибшим балашихинцам.

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