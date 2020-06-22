РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июн. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» на минувшей неделе вывез свыше 32 тысяч кубометров отходов с контейнерных площадок на территории Люберец, сообщила в понедельник на заседании оперштаба по коронавирусу представитель компании Наталья Безсонова.

«За прошедшую неделю в городском округе Люберцы «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез 30 312 кубометров твердых коммунальных отходов и 2 435 кубометров «сухих» отходов», - сказала Безсонова.

Она добавила, что в работе по вывозу мусора задействовано более 80 человек и более 50 единиц техники. Отработано шесть обращений граждан.