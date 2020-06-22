РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 июн. Депутаты городского округа Мытищи приняли участие в акции «День здорового образа жизни в Подмосковье», сообщается в Instagram-аккаунте «Молодой Гвардии» Мытищ.

«В рамках партийного проекта «Здоровое будущее» Мытищинские молодогвардейцы вместе с первым заместителем председателя Московской областной думы Никитой Чаплиным, мытищинскими депутатами-единороссами и мытищинскими спортсменами приняли участие в акции «День здорового образа жизни в Подмосковье», - говорится в сообщении.

Все дружно позанимались спортивной разминкой, получили заряд бодрости и хорошего настроения.⁣⁣