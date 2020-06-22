РИАМО – 22 июн. В понедельник прокурор запросил от четырех до шести лет колонии для четырех участников дела о хищении 129 миллионов рублей на культурном проекте «Платформа», сообщает РИА Новости.

«Самое строгое наказание – шесть лет колонии – обвинитель потребовал назначить режиссеру Кириллу Серебренникову, которого СК считает организатором махинации», – говорится в сообщении.

Обвинитель попросил назначить пять лет лишения свободы продюсеру Алексею Малобродскому, а Софье Апфельбаум и Юрию Итину – по четыре года. Отбывать наказание они должны, по мнению обвинения, в колониях общего режима.

Суд над Малобродским, Серебренниковым, Итиным и Апфельбаум начался в октябре 2018 года. Арестовали их еще раньше. Трое из фигурантов находились под домашним арестом, а Малобродский сидел в СИЗО. Всех их обвиняют в хищении бюджетных денег в размере 129 миллионов рублей, выделенных в качестве субсидий Минкультуры на проект «Платформа» в 2011–2014 годах.