РИАМО – 22 июн. Россиянам, которые следят за своим питанием, нужно отказаться от докторской колбасы в окрошке, так как это крайне калорийный продукт, сообщает Федеральное агентство новостей.

Эксперты Роскачества не рекомендуют использовать вареную колбасу при приготовлении окрошки.

«Чтобы снизить количество калорий, эксперты советуют заменить колбасу (257 килокалорий на 100 грамм) на отварную курицу (113 килокалорий на 100 грамм) или индейку (130 килокалорий на 100 грамм)», – говорится в сообщении.

При этом специалисты рекомендуют использовать нежирный кефир или минеральную воду вместо кваса. Его лучше готовить самим, а если он куплен в магазине, то проследить, чтобы в напитке было минимальное количество сахара.

В Роскачестве напомнили, что окрошка противопоказана людям с болезнями желудочно-кишечного тракта, желчекаменной болезнью и диабетом.

Подробнее с исследованием можно ознакомится по ссылке.