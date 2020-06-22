РИАМО – 22 июн. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не имеет территориальных претензий к соседним странам, сообщает Газета.ru.
Он обратил внимание на то, что поправка о невозможности отчуждения территорий должна исправить системные ошибки в Конституции прежних редакций.
«Президент говорил о ранее допущенных ошибках в Конституции, которые не предусматривали целый ряд ситуаций, вариантов развития событий, которые имели бы негативное последствие для нашего государства», — отметил официальный представитель Кремля.
Голосование по поправкам к Конституции пройдет в России 1 июля. Этот день в стране станет нерабочим.
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