РИАМО – 22 июн. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не имеет территориальных претензий к соседним странам, сообщает Газета.ru.

Он обратил внимание на то, что поправка о невозможности отчуждения территорий должна исправить системные ошибки в Конституции прежних редакций.

«Президент говорил о ранее допущенных ошибках в Конституции, которые не предусматривали целый ряд ситуаций, вариантов развития событий, которые имели бы негативное последствие для нашего государства», — отметил официальный представитель Кремля.

Голосование по поправкам к Конституции пройдет в России 1 июля. Этот день в стране станет нерабочим.