РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 июн. Театр кукол «Огниво» городского округа Мытищи принял участие в фестивале «Весенняя карусель-онлайн», сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.



«Весь май в интернете проводился гастрольный тур театров кукол «Весенняя карусель-онлайн». Коллектив мытищинского театра кукол «Огниво» имени Станислава Железкина на онлайн-фестивале показал спектакль «Веселая репка», - говорится в сообщении.

Тур проводился с целью гражданского патриотического воспитания молодежи, а также сохранения, развития и пропаганды искусства, расширения представления зрителей о возможностях театра, повышения статуса искусства театра кукол в обществе.