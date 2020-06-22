РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июн. Ветераны и жители подмосковного Подольска возложили цветы к памятнику Виктору Талалихину в День памяти и скорби, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

В понедельник в РФ и других республиках бывшего СССР отмечают День памяти и скорби. Эта дата призвана напомнить о начале Великой Отечественной войны, которая унесла миллионы жизней. Скорбят в этот день ветераны, их родственники – дети, внуки и правнуки, которые не забывают подвиг, совершенный их предками.

«В День памяти и скорби сотрудники территориального управления в микрорайоне Кузнечики, территориального отдела «Дубровицкий», молодежного центра «Максимум», ветераны, жители микрорайона возложили цветы к памятнику Виктору Талалихину, отважному летчику, который за свой подвиг был удостоен звания Героя Советского Союза, став одним из известнейших людей, сражавшихся за нашу Родину», – говорится в сообщении.