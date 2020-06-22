РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июн. На прошедшей неделе 28 единиц спецтехники привлекли к уборке территории Люберец в рамках приведения в порядок улично-дорожной сети, сообщил на заседании оперштаба по коронавирусу начальник управления дорожного хозяйства администрации муниципалитета Валерий Подлозный.

«Содержание улично-дорожной сети осуществляли 85 сотрудников подрядных организаций, были задействованы 28 единиц спецтехники. Производилась уборка пешеходных переходов, мусора с общественных остановок и заездных карманов. Проведена работа по выкорчевывнию 8 пней», – сказал Подлозный.

В течение прошлой недели было убрано 88 кубометров мусора и 76 кубометров смета.