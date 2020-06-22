РИАМО (МЫТИЩИ) – 22 июн. К экологическому флешмобу «Спаси себя – спаси их» Минприроды России, стартовавшему в стране 5 июня, присоединились мытищинские эколята, учащиеся начальных классов лицея №34, говорится в сообщении контрольного управления администрации горокруга.

Идея привлечения внимания к сохранению редких видов животных с помощью защитных масок была инициирована Минприроды России ко Всемирному дню окружающей среды, который в 2020 году посвящен теме сохранения биоразнообразия. Поскольку в этом году праздник пришлось встречать в средствах защиты от вируса, то родилась идея, что даже атрибуты пандемии могут стать мощными экологическими посылами.

«Ребята разрисовали свои защитные маски изображениями редких и исчезающих видов животных. Дизайн масок – напоминание о том, что бережное отношение к себе и природе ведет к здоровому будущему и сохраняет хрупкий животный мир. Любой желающий может присоединиться к акции, разместив свои фото в маске с изображением животного, нуждающегося в защите, в социальные сети с хештегами #СпасиСебяСпасиИх #SaveYouSaveThem и официальным хештегом Всемирного дня окружающей среды – #РадиПрироды», – говорится в сообщении.

Проект «Спаси себя – спаси их» поддержали российские спортсмены, актеры, музыканты и политики. Все больше в социальных сетях появляются фотографии неравнодушных людей в масках с изображением редких животных и хештегом #СпасиСебяСпасиИх.