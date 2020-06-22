РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 июн. В городском округе Мытищи на территории Федерального военного мемориального кладбища министерства обороны РФ состоялась посадка аллеи «Сирень Победы», передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

В понедельник, в День памяти и скорби, при поддержке Минобороны России на территории кладбища стартовал проект «Живая память».

«Сегодня знаменательный день - День памяти и скорби. И мы здесь собрались для того, чтобы почтить память участников Великой Отечественной войны, в том числе и тех, кто захоронен здесь, на федеральном кладбище. На их долю выпала тяжелая судьба, в сложнейшие годы военного лихолетья они сумели не только остановить врага, но и победить его», - сказал начальник управления министерства обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества генерал-майор Валерий Кудинский.

В рамках мероприятия состоялась посадка аллеи «Сирень Победы», которая учреждена Всероссийским движением «Матери России», и возложение цветов к могилам участников ВОВ.

«Сегодня были высажены первые кусты сирени аллеи «Сирень Победы», каждый куст в память об участнике Великой Отечественной войны, который похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище Минобороны России. Всего будет высажено 1418 кустов сирени до 80-летия Победы», - сказала генеральный директор благотворительного фонда «Достойная память» Анжела Скрипкараш.