РИАМО - 22 июн. За минувшую неделю операторы подмосковной системы-112 приняли и обработали свыше 210 тысяч вызовов, почти 90 тысяч вызовов потребовали экстренного реагирования чрезвычайных служб, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы системы-112.

«Количество вызовов на единый номер спасения «112» от жителей и гостей Московской области с 15 по 21 июня – более 210 тысяч», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что свыше 88 тысяч вызовов потребовали экстренного реагирования чрезвычайных служб.

Собеседник агентства также уточнил, что более 68% всех вызовов экстренных оперативных служб через областную систему-112 были адресованы скорой медицинской помощи, свыше 28% - полиции и ГИБДД, остальные 4% - службе пожарной охраны, аварийной службе газовой сети, МЧС и другим ведомствам.

Систему-112 Московской области ввели в эксплуатацию 1 июня 2015 года. Алгоритм ее работы позволяет оператору, принимающему звонок, одновременно вызвать на место происшествия несколько экстренных служб и координировать их работу.