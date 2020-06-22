РИАМО - 22 июн. Три лучших памятника медикам, борющимся с Covid-19, выбрали по итогам всероссийского конкурса, работы планируют представить в Государственной думе, заявил в понедельник в художник, директор Центра поддержки искусств Санкт-Петербурга Алексей Сергиенко.

Конкурс на лучший проект монумента в честь всех работников медицинских учреждений страны объявили 17 апреля 2020 года.

«Наши победители: «Красная дверь» – Дмитрий Силинский, <...> это интерактивное искусство. «Три врача» – работа Дмитрия Пермякова. <...> Третье – это «Камень с бронзой» – Евгений Павлюченко. Они набрали равнозначное количество голосов. Всего поступило 346 заявок со всех регионов страны: Махачкала, Самара, Санкт-Петербург, Москва, есть и <...> финский проект. <...> Мы выбрали 120 работ, потом из них десять, потом были выбраны трое финалистов», – сказал Сергиенко.

Он отметил, что памятники собираются поставить в Санкт-Петербурге, Махачкале и других городах РФ.

«Мы бы хотели провести выставку проектов в Госдуме, также перешлем наши проекты президентам всех стран», – заключил Сергиенко.

Как рассказал бизнесмен и филантроп Игорь Рыбаков, вначале планировалось просто выбрать лучшие памятники, но потом было принято решение организовать многоходовый процесс, который позволит привлечь к вопросам здравоохранения как можно больше людей.

«Сперва провели массовый конкурс, где в жюри входят и общественные деятели, и врачи. Потом представили возможность городам выбрать, какой монумент может у них быть. После провели общественные голосования», – заключил Рыбаков.

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22 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 7 600 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 506 больных.В Москве - 1068.

- Почти неделю суточный прирост новых случаев Covid‑19 в Москве держится на уровне 1 тысячи. За минувшие сутки в Москве выявили 1068 новых случаев заражения Covid-19.

- Уже свыше 25 тысяч пациентов с коронавирусом вылечили в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

- 20 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 617.