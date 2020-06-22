РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июн. Жители подмосковных Люберец могут принять участие в конкурсе инициатив «Мой проект - моей стране» 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Общественная палата Российской Федерации объявила Всероссийский конкурс проектов «Мой проект - моей стране». Цель конкурса - выявление и распространение лучших практик, поддержка и вовлечение их авторов в развитие конструктивной гражданской активности», - говорится в сообщении.

Подать заявку может любой гражданин РФ до 26 августа, который руководит действующим социальным проектом. Узнать все о номинациях и необходимых документах можно на сайте: проектстране.рф.