РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июн. За минувшую неделю с незаконных свалок на территории Люберец вывезли свыше 90 кубометров отходов, сообщил на заседании оперативного штаба по коронавирусу в понедельник руководитель управления благоустройства администрации городского округа Алексей Орлов.

«За минувшую неделю в уборке территории округа было задействовано 96 единиц спецтехники и 998 человек. С несанкционированных свалок вывезли более 90 кубометров мусора», – сказал Орлов.

По его словам, сейчас ведутся работы по покосу газонов, продолжаются работы по ямочному ремонту, опилено 12 деревьев.