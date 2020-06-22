РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июн. Сбор платежей за жилищно-коммунальные услуги в Люберцах составил 69% на минувшей неделе, сообщила в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации округа заместитель руководителя МособлЕИРЦ в городском округе Елена Мотыль.

«Общий процент сбора за ЖКХ на 18 июня составил 69%. Это неплохой результат, но есть к чему стремиться», - сказала Мотыль.

Глава Люберец Владимир Ружицкий попросил предоставлять информацию о текущих платежах, а не только общий процент сбора за месяц.